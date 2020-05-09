الديهي: كل شهيد يستحق أن يُصنع له عمل باسمه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل اسم من أسماء الشهداء يستحق أن يُصنع له فيلم أو مسلسل باسمه، متابعًا: "كل اسم منهم يستحق أن تقف مشدوهًا مبهورًا بجرأته وشجاعته وإقدامه".وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت: "لو وضعنا صور الشهداء بجوار بعضها سنكتشف حجم ما تم من تضحيات لأجل هذا الوطن" .وتابع: "بنفس الفكرة عندما أنظر إلى الإنجازات التي تمت على أرض مصر خلال الست سنوات الماضية من أول قناة السويس ومشروعات التنمية في سيناء، والمدن الجديدة والمشروعات الخدمية والبنية التحتية والمصانع الكيماوية وملايين الوحدات السكنية، سنكتشف حجم ما تم من إنجازات".