هجوم ضد جماعة الإخوان الإرهابية بسبب شادى حبش

وأوضح بيان صادر عن النائب العام أن فريق من النيابة العامة انتقل لمناظرة جثمان المتوفي ولم تظهر على الجثة إصابات ظاهرية، وتبين من خلال التحقيقات مع طبيب السجن المشرف على الحالة وكذلك زملائه في الزنزانة أن المتوفي أصيب بحالة إعياء نتيجة شربه كمية من الكحول، نتج عنها اضطراب درجة وعيه وضعف نبضه وضغطه، فأجرى إسعافات أولية له، وشرع في اتخاذ إجراءات ترحيله الفوري لمستشفى خارجي، وتجهيز سيارة إسعاف، وبسبب سوء حالته أعطاه محاليل وحاول إنعاش قلبه ورئتيه، إلا أنه لم يستجب وتوفي إلى رحمة الله.

وقال المهاجمون:" كعادة مجاذيب الإخوان وعملائهم بمجرد وفاة السجين شادي حبش بدأت الحملات الإلكترونية المشبوهة بالقاء الإتهامات جزافًا دون انتظار إعلان الجهات المختصة لنتائج التحقيقات في ملابسات الوفاة.وتابعوا: "وعقب إعلان النائب العام عن نتائج تحقيقات وفاة المتهم شادي حبشي المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا أثناء محاولة إسعافه بعيادة سجن القاهرة بمنطقة سجون طرة.