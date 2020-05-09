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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخزانة التركية تسجل عجزًا نقديًا بأكثر من 46 مليار ليرة

السبت 09/مايو/2020 - 06:11 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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كشفت أحدث بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية عن الإيرادات النقدية للخزانة العامة خلال شهر أبريل الماضي، عن ارتفاع قيمة العجز إلى 46 مليار و236 مليون ليرة.

وقالت جريدة "تي 24" التركية إن الإيرادات النقدية للخزانة الشهر الماضي بلغت 65 مليار و838 مليون ليرة، فيما بلغت النفقات النقدية 112 مليار و839 مليون ليرة، وبلغت مصروفات غير الفوائد 96 مليار و361 مليون ليرة.

كما تكشف البيانات عن قيمة مدفوعات الفوائد التي سجلت 16 مليار و478 مليون ليرة، ليسجل الرصيد الأساسي عجزا قدره 30 مليار 523 مليون ليرة، وارتفع العجز في شهر أبريل بقيمة 46 مليار 236 مليون ليرة.

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