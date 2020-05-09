لعبة النسيان الحلقة 15.. رقية تكتشف خيانة زوجها أمجد

يقدم لكم « الدستور » تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم ويذاع عبر قناة "MBC مصر" خلال شهر رمضان 2020.



استطاع الغموض المحيط لحلقات مسلسل "لعبة النسيان" في جذب انتباه الجمهور وتطلعه لما ستسفر عنه الحلقات المقبلة للعمل الذي احتل تريند تويتر وجوجل منذ بدء عرضه مع بداية الموسم الرمضاني الجاري. استطاع الغموض المحيط لحلقات مسلسل "لعبة النسيان" في جذب انتباه الجمهور وتطلعه لما ستسفر عنه الحلقات المقبلة للعمل الذي احتل تريند تويتر وجوجل منذ بدء عرضه مع بداية الموسم الرمضاني الجاري.

تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل لعبة النسيان ومع بداية الحلقة 15 من المسلسل أصرت رقية على مواصلة البحث عن الحقيقة التي تخفيها زينة ونادر لعلها تصل إلى شيء وبالفعل توصلت رقية الي سر تهرب زينة من مواجهتها، خاصة بعد أن تمكنت رقية من العثور على ورقة زواج أمجد من زينة عرفيا وتذكرت رقية أن هذا كان سببا في دخولها المستشفى وإصابتها بانهيار عصبي بعد أن اكتشفت خيانة أمجد لها.



على جانب أخر بدأ عمرو (أحمد داود) في البحث وراء ثروة زينة واستعان بصديق ابنه، لفتح البريد الإلكتروني لـزينة الذي يتمكن بالفعل من اختراقه ويكتشف أن نادر (على قاسم) شقيق أمجد قام بإجراء تحويل بنكي بقيمة 3 ملايين جنيه لزينة.



لتدرك رقية في هذه اللحظة أن الأمر لم يكن صدفة، وأن زوجها هو الخائن وليس هي، ثم تقوم رقية بمواجهة نادين شقيقة أمجد بما توصلت إليه وبورقة زواج أمجد بزينة الأمر الذي يصيب نادين بالدهشة والصدمة وتعترف لرقية بكل شيء.



مسلسل "لعبة النسيان" ينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا



قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

ورغم أن الحلقة السابقة من المسلسل كشفت العديد من الخيوط لرقية التي تجسدها دينا الشربيني حول وجود سر غامض بين زينة (مريم الخشت) سكرتيرة زوجها أمجد وبين نادر شقيقه؛ إلا أن رقية لم تتمكن من تذكر أي شيء حول زينة.