ترامب: كورونا سينتهي قبل إنتاج لقاح مضاد له

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم، إن فيروس كورونا سينتهي حتى دون إنتاج لقاح مضاد له.وأضاف: «أشعر بالرضى عن المعايير التي اتخذها البيت الأبيض في مواجهة فيروس كورونا».وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كاتي ميللر، المتحدثة باسم نائبه مايك بنس، هي موظفة البيت الأبيض التي أثبتت الفحوص إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال ترامب: "كاتي شابة رائعة، لقد اختبرت جيدًا لفترة طويلة من الزمن، ثم فجأة أصبحت (فحوصها) إيجابية اليوم".ولم يستخدم ترامب اسمها الأخير في ملاحظاته، لكنه أكد لاحقًا أنه "شخص صحفي".وقال الرئيس الأمريكي إن ميللر لم تكن على اتصال به، لكنه أشار إلى أنها على اتصال بنائبه مايك بنس.