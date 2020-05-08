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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من هو رئيس الشئون الخاصة لولي العهد السعودي؟

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:06 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
منار أحمد
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قرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، تعيين طراد بن سبأ باهبري، رئيسًا للشئون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

باهبري من مواليد مكة، وحصل على الثانوية العامة البريطانية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء.

ودرس في جامعة أمبري ريدل الأمريكية في ديتونا بيتش في ولاية فلوريدا ثم عاد للسعودية ليعمل في وزارة الدفاع، حيث تم تعيينه في قيادة القوات الجوية في الرياض، قبل أن يتقاعد في عام 2001.

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