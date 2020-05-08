من هو رئيس الشئون الخاصة لولي العهد السعودي؟

قرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، تعيين طراد بن سبأ باهبري، رئيسًا للشئون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.باهبري من مواليد مكة، وحصل على الثانوية العامة البريطانية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء.ودرس في جامعة أمبري ريدل الأمريكية في ديتونا بيتش في ولاية فلوريدا ثم عاد للسعودية ليعمل في وزارة الدفاع، حيث تم تعيينه في قيادة القوات الجوية في الرياض، قبل أن يتقاعد في عام 2001.