رد فعل قوى من طارق حامد على رامز جلال.. والأخير يستغيث: عامل عملية





تفاصيل ظهور طارق حامد فى رامز مجنون رسمي



وسقط طارق حامد في بركة مياه صنعت خصيصا في الاستوديو لكي يقع النجوم فيها بعد مقلب رامز وقبل لقائهم به مباشرة، وقال طارق حامد: "طلعني الأول يا رامز"، وبعدها سحب رامز لإسقاطه في المياه ليستغيث الأخير مؤكدًا أنه خضع لجراحة "الزائدة"، قبل أسبوع ليقوم طارق بسحبه هو وأحد فريق العمل لبركة المياه.



ويختلف رامز جلال، في "رامز مجنون رسمي"، عن المواسم السابقة بسبب ظهوره بدون الاعتماد على أي ماسك أو تخفي، ويظهر مباشرة أمام الضيف ويعتمد على "كرسي الحقيقة" الذي يتم ربط الضيف عليه ولا يستطيع فك قيوده من عليه.

سجل طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، رد فعل قوي عندما تم فك قيوده من على كرسي الحقيقة في برنامج رامز مجنون رسمي، مع الفنان رامز جلال، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.وتوعد طارق حامد، رامز جلال عند فك قيوده الأمر الذي دعا رامز ليقول له: "دعنا من العصبية الكروية وتعالى في حضن أخوك".