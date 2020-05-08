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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:35 م
المنازعات الزوجية
المنازعات الزوجية
داليا عبد الباسط
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ألزم قانون الأحوال الشخصية الأب بالإنفاق على صغاره وفقا لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 على أن نفقة الصغير على أبيه.

وضع القانون 4 طرق يتم من خلالها تحديد دخل الزوج وهي:
1-عن طريق جهة عمله عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

2- إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له.

3- إذا كان يمتلك حسابا بنكيا فيتم الاستعلام عن دخله عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكي، وهنا القانون أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازما للفصل فى الدعوى.

4- تتم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهم المحكمة.
كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)
كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

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