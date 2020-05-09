«حكومة ديجتال».. أبرز مشروعات مصر الرقمية في 2020

تسعى الدولة لتنفيذ خطة بناء مصر الرقمية 2030 وعلى رأسها منظومة التحول الرقمي وإنشاء 14 مدينة تعتمد على التكنولوجيا بشكل رئيسي في التحكم وإدارة هذه المدن الذكية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة النموذج الحديث لمصر الرقمية.نظام ذكي تشاركي لإدارة دولاب عمل الحكومةبداية قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتماما كبيرا باستراتيجية بناء مصر الرقمية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستدار لاول مرة بنظام إلكتروني ذكي تشاركي بين جميع الوزارات فور الانتقال لدولاب عمل الحكومة بالعاصمة الإدارية مع بداية عام 2021 ولا يوجد فيه أي مكان للطرق القديمة والبدائية والأوراق والمستندات التقليدية، حيث أنه جار العمل على أرشفة جميع الوثائق والمستندات التي تحتاجها الدولة إلكترونيا فهذا النظام سيسمح للمسئول بالاطلاع على البيانات المحددة التي تخص عمله وتوفر بيانات دقيقة وواضحة، حيث أن مصر أصبحت دولة رقمية ولا مجال فيها لتعدد قواعد البيانات أو اختلافها.وأكد محمود في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم الدمج بين جميع قواعد بيانات الوزارات والجهات الحكومية وربطها بحيث يتم التواصل رقميا بشكل على هذا النظام بين الجهات المختصة دون الحاجة لقيام المواطن بالذهاب إليها جميعا فعند إدخال الرقم القومي على النظام سيقوم بتحديد جميع البيانات على الشاشة التي تخص المواطن سواء البيانات الشخصية والتأمينات والوظيفة وبيانات المرور والتراخيص وجميع البيانات الخاصة بالضرائب وغيرها، حيث أن النظام سيقدم تقريرا واضحا عن حالته ولا حاجة لتعدد البيانات والأرواق فمصر أصبحت دولة «ديجتال» بالانتهاء من هذه المشروعات الرقمية لتعميم منظومة التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة بداية من العام الجاري.وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أنه جار وضع خطة لتطوير الآداء الحكومي عبر الإصلاح الإداري لموظفي الدولة وتحديد مهارات كل موظف ومعرفة إمكانياته للاستفادة منها وتدريبه على المهارات التي لم يحصل عليها بهدف الوصول بالآداء الحكومة لموظفي الدولة لدرجة جيدة من التميز.وأكد محمود أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية تم الانتهاء من المرحلة الاولي منها انشاء البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.وقال محمود إنه جار الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، وتتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات بهدف التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.تدريب 53 ألف موظف حكومي للانتقال للعاصمة الإداريةوتابع مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الإداري أن الدولة وضعت برنامجا محددا بتوقيت زمني لتدريب وتأهيل 53 ألف موظف المنتقلين للعاصمة الإدارية لإدارة دولاب عمل الحكومة بالتعاون مع عدة جهات منها وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف توفير جميع التدريب بشكل مستمر على عدة مراحل، مشيرا إلى أنه تم تحديد مهارات كل موظف وما يحتاج إليه خلال الفترة الحالية من تدريب عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا ولحماية المتدربين من أي مخاطر صحية.وأكد محمود أن الدولة بدأت في التشغيل التجريبي للتطبيقات التي تم إنشاؤها، وجار تدريب الموظفين من مختلف الجهات الحكومية عليها مع كيفية التعامل معها، من خلال بدء الدورات التدريبية بنظام المؤتمرات المرئية والتعليم عن بعد ومخطط الأعمال.وقال مستشار رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي وجه بأهمية توفير جميع الإمكانيات للعاملين بالحكومة المنتقلين للعاصمة، حيث أن العاصمة الإدارية ستكون عاصمة ذكية تدار من خلال التقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسيتم التحكم في جميع مرافق العاصمة من خلال مركز تحكم ذكي وداتا سنتر عالمي سواء الكهرباء أو المرور أو المياه والمراقبة والتأمين.إطلاق 35 خدمة حكومة ديجتال للمواطنين عبر 5 منافذوفي السياق، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه سيتم إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية «ديجتال» للمواطنين خلال النصف الثاني للعام الجاري، مشيرا إلى أنه سيبدا في تعميم وإتاحة 4 حزم من الخدمات تشمل نحو 35 خدمة فرعية على مستوي الجمهورية تضم خدمات التموين ومحكمة الأسرة والتوثيق والشهر العقاري والمرور والأحوال المدنية وتكافل كرامة والضمان الاجتماعي، بالإضافة لخدمات الاستثمار وتشمل جميع مراكز الاستثمار بالمحافظات للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات وتقليل زمن تلقي الخدمات ويمكن تأسيس الشركات أون لاين عبر الإنترنت.وأوضح الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة عازمة على ربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الفايبر خلال 36 شهرا، وجار الانتهاء من المرحلة الأولى لربط 5 آلاف مبنى حكومي بكابلات الفايبر بنحو 8 محافظات خلال العام الجاري بهدف تقديم هذه الخدمات المميكنة للمواطنين للتيسير عليهم وإتاحة من خلال 5 طرق بوابة الحكومة الإلكترونية ومكاتب البريد المميكنة ومراكز الخدمات الجماهيرية المتكاملة ومراكز الكول سنتر وتطبيقات التليفون المحمول.وقال الوزير إن الوقت الحالي أصبحت التكنولوجيا لاعب رئيسي فيه حيث أن بناء مصر الرقمية سيعتمد على الوسائل الرقمية بجميع الخدمات، بالإضافة لإنشاء قواعد بيانات سليمة تساعد الحكومة في اتخاذ قراراتها، مشيرا إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة التي أطلقها الرئيس السيسي حصل عليها مليون مستفيد، بعد تقدم نحو 6 ملايين شخص وهذا دور التكنولوجيا وقواعد البيانات أمام متخذي القرار.التعليم الإلكتروني عن بعد ورقمنة الجامعاتبعد تفشي أزمة فيرس كورونا واتخاذ الدولة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب تم الاعتماد على التعليم عن بعد لتقديم المناهج والامتحانات على التابلت التعليم للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالإضافة لبدء استلام المشروعات البحثية للسنوات الدراسة المختلفة من خلال منصة وزارة التربية والتعليم والتواصل مع طلاب الجامعات من خلال هذه التطبيقات الإلكترونية.وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك اتفاق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التعليم الإلكتروني والاستعانة بهذه الخدمات بدء من العام الجاري على أن يتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليها بشكل أساسي في تطوير منظومة التعليم بمصر.وأكد الوزير أنه جار حصر جميع المتطلبات والاحتياجات لإنشاء هذا النظام بما يتيح للمدارس والجامعات الاعتماد عليه وتلقي الطلاب العلم والمناهج الدراسية أون لاين من خلال هذه الحلول الرقمية المتاحة على منصات المجلس الأعلى للجامعات وزارة التربية والتعليم والمعاهد البحثية التابعة للجامعات، مشيرا إلى أن بناء مصر الرقمية سيشهد تغير في جميع الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطن.