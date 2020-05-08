حجز مدير شركة ضُبط بـ25 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة فى الساحل

أمرت نيابة الساحل بحجز مدير شركة لمدة 24 ساعة، لحين ورود التحريات لحيازته 25 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة في الساحل بمحافظة القاهرة.كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط مالك شركة لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته (25 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "جوانتى - كمامات – سنون أنسولين– شرائط تحليل سكر - كحول) "مجهولة المصدر"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.