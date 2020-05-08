سبب اختلاف شدة عدوى كورونا من شخص لآخر (فيديو)

كشف الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، عن سبب اختلاف شدة عدوى فيروس كورونا من شخص لآخر، موضحا أن هناك نوعين من العدوى بالفيروس إحداهما تكون بسيطة، والأخرى عدوانية.وقال الديب خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، إن المصاب عندما يتعرض لعدد فيروسات قليل، تكون درجة الإصابة عليه بسيطة، كارتفاع في الحرارة، والصداع، وتكسير في الجسم.وأضاف أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، أنه عندما يتعرض الشخص لكثافة عدوى ثقيلة، وعدد فيروسات أكبر، فأن الإصابة تكون شديدة، وتؤثر على الرئة والمخ والقلب.