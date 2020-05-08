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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 114 قضية إجمالي التهرب الجمركي بقيمة 30 مليون جنيه

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:08 م
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ خلال شهر حملات مكبرة فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل 2020 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.. 

تم ضبط (114) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى- مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية وعقاقير طبية بشرية – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية – أجهزة كهربائية – جلود ثعبان وتمساح مدبوغة – مواد غذائية – شاشات تليفزيون – اكسسوارات هاتف محمول– لعب أطفال– مستلزمات إنتاج– قطع غيار سيارات- قطع غيار ماكينات تغليف – قطع غيار ماكينات تعبئة مستعملة – كيماويات– أدوات منزلية – قطع غيار معدات زراعية – معدات ألعاب قوى وألعاب رياضية مستعملة – معدات مطاعم مستعملة – قطع غيار كاميرات مراقبة – أدوات صحية – سجائر أجنبية الصنع–نحاس خردة).. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 30 مليون جنيه.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت (338 جرام مشغولات ذهبية– 2 خاتم مرصع بالألماس وزنت 2 جرام).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (8) قضايا تهريب مخدرات.
و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2631) حكما قضائيا متنوعا.
وفى مجال الأمن العام تم ضبط (4029) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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