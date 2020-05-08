تعافى 200 مصاب من كورونا بأسوان

أعلن الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، عن وصول إجمالى الحالات المتعافية من فيروس «كورونا» المستجد بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة «الحجر الصحى»، والمدينة الشبابية إلى 200 شخصًا، وذلك خلال الفترة من شهر مارس الماضى حتي أمس 7 مايو.وتابع «أبو المجد»، أن الـ 200 حالة التى تحولت من إيجابية إلى سلبية، تم تعافى 123 شخصًا منه داخل مستشفي الصداقة التخصصي بأسوان «الحجر الصحي»، و77 شخصًا آخرين داخل المدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.