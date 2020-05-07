مكرم محمد أحمد: «مبارك» كان وطنيًا ويكره الإسرائيليين والأمريكان

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان رئيسًا وطنيًا، وكان يكره الإسرائيليين والأمريكان.وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال حواره ببرنامج "رأى عام"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس: "علاقتى بالرئيس الراحل مبارك كانت تتسم بالوفاء والتقدير".وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه كان يحب الرئيس الراحل محمد أنور السادات حبا جما، مضيفا: "السادات كان عظيما وفعل الكثير".وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حب الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائلا: "أضاء لمصر الطريق، بعد الرحيل كنا نرى من خلال ضوئه الكثير من ملامح المستقبل".