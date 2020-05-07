تجديد حبس 3 متهمين بسرقة أهالى الأميرية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، بتجديد حبس 3 متهمين بسرقة المواطنين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم: "شريف.م"، و"كريم.ع"، و"طه.م"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى نشل المواطنين بالمناطق المزدحمة.وتمكنوا من سرقة 18 هاتفًا محمولًا، وأرشدوا عن مكان بيعهم الهواتف المسروقة كما أقروا بسرقتهم مبالغ مالية تعدت الـ6 آلاف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.