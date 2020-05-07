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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة أهالى الأميرية

الخميس 07/مايو/2020 - 03:52 م
حبس
حبس
داليا عبدالباسط
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، بتجديد حبس 3 متهمين بسرقة المواطنين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم: "شريف.م"، و"كريم.ع"، و"طه.م"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى نشل المواطنين بالمناطق المزدحمة.

وتمكنوا من سرقة 18 هاتفًا محمولًا، وأرشدوا عن مكان بيعهم الهواتف المسروقة كما أقروا بسرقتهم مبالغ مالية تعدت الـ6 آلاف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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