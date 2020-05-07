السماح بأول أذان علنى فى لندن

سمحت السلطات البريطانية، بأول أذان علني في لندن من المساجد، رغم استمرار غلق جميع دور العبادة بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وتداول نشطاء صورًا لمؤذن مسجد الإمام علي بالعاصمة لندن وهو يؤذن لصلاة المغرب، مستخدمًا مكبرات الصوت.وسجلت بريطانيا أكثر من 30 ألف حالة وفاة بخلاف أكثر من 100 ألف إصابة وسط استعدادات حكومية لعودة الكثير من الأنشطة وإنهاء حالة الحظر المفروضة على معظم القطاعات بالدولة.