خالد سليم يطرح أغنية «خليك مع الله» (فيديو)

طرح المطرب خالد سليم أغنية دينية بعنوان "خليك مع الله" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون خالد سليم خلال أغنية "خليك مع الله" مع كل من، الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.وتعتبر أغنية "خليك مع الله" هي إحدى أغنيات البرنامج الديني "مدرسة الحب" للداعية الإسلامي مصطفى حسني الذي عرض في عام 2010.وقرر كل من، المطرب خالد سليم والشاعر والمحلن عزيز الشافعي إعادة نشر أغنيات البرنامج من جديد خاصة لم تطرح بشكل منفرد أثناء عرض البرنامج والتي تصل إلى 14 أغنية، حيث طرح خلال الأيام الماضية كل من أغنية "يارب بدعي لنفسي" و"الصديق" تزامنا مع شهر رمضان الكريم.