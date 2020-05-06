ترامب: لن ننهي عمل لجنة كورونا وإعادة فتح البلاد ستكلفنا كثيرًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن عمل اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في البيت الأبيض سيستمر "إلى أجل غير مسمى".جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم، بعد تصريح نائب الرئيس مايك بنس أمس، والذي يرأس اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنهي عملها على الأرجح بحلول نهاية الشهر، وفقًا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.وقالت الصحيفة إن الرئيس دونالد ترامب، كان قد اعترف أمس الثلاثاء بأنه "من المحتمل" أن يموت المزيد من الأمريكيين مع قرار إعادة فتح الولايات، مشيرًا إلى أنه علينا أن نفتح البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية فقدت 20.2 مليون وظيفة من رواتبها في أبريل الماضي وفقًا لمعهد أبحاث ADP.