الأمن يضبط 109 قضايا مخدرات و33 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قطعة سلاح نارى، بحوزة 31 متهمًا، وتنفيذ 43618 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 17 حادثً متنوعًا.كما تم ضبط 109 قضية مخدرات بحوزة 116 متهمًا 18 هاربًا من المراقبة، و18 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 204 دراجة نارية مخالفة، إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها، و17249 مخالفة مرورية، وفحص 71 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.