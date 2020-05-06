تجديد حبس 3 للإتجار في المخدرات بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.كانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى، وهاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة").بمواجهتهما اعترفاا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 245 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.