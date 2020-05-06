جهود مكثفة لتحديد هوية طفل غرق بـ«ترعة العمرانية»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودها لتحديد هوية طفل سقط في ترعة بمنطقة العمرانية.تلقى العقيد أحمد كامل، مأمور قسم العمرانية، إخطارًا من النجدة بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل بالترعة، وتبين أنه اختل توازنه وسقط في منطقة مكشوفة من الترعة- قيد أعمال التغطية- وتحديدًا بشارع الزهراء، فسقط فيها أثناء لهوه بطيارة ورقية.تمكنت قوات لإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من انتشال جثة الطفل.حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.​