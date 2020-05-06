حسن عسيرى بعد مقلب رامز «مجنون رسمى»: كتير مبسوط لأن الجمهور المصرى عرفنى

قال نجم الكوميديا السعودي حسن عسيري، إن أول 15 دقيقة من مقلب «رامز مجنون رسمي»، كان صعب وقاسي، إلا أنه سعيد بالتجربة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كتير مبسوط لأن الجمهور المصري عرفني، وفي النهاية هو منتج ترفيهي، بتقدم تجربة أكدت لي بشكل قاطع على قوة المحتوى المصري، اشتغلت مسلسلات كثيرة، لكن اهتمام الناس في مصر بالدراما مختلف، ومبسوط منها».وأردف: «رامز شخص طيب جدًا، كنت بأشوف في عيون رامز إن قلبه مشاعره معاك خايف عليك، مع كل التعابير التي يبدو فيها إنه قاسي وعنيف، لكن هذا شكل البرنامج، لكن حنيته باينة في عينيه، وخوفه على الناس».وعن إمكانية تعاونه فنيا مع رامز جلال، قال: «مش عاوز أشوفه تاني»، ثم استدرك ضاحكا:«يشرفني طبعًا العمل مع رامز».