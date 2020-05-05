كيف تؤثر أحداث مسلسل «الفتوة» على حالتك النفسية؟ (فيديو)

يقدم الدكتور علي عبد الراضي استشارى الطب النفسي، مجموعة من الحلقات من خلال منصة «الدستور» طوال شهر رمضان الكريم، تحت عنوان «نفسية المشاهد» لتحليل سيكولوجية الجماهير في متابعة مسلسلات رمضان، وتأثيرها على صحتنا النفسية، ويتحدث اليوم الطبيب النفسي حول تأثير أحداث مسلسل «الفتوة» على الحالة النفسية للمشاهدين.يقول دكتور علي أن المحتوى الدرامي الذى يقدم يمكنه أن يؤثر على حالتك النفسية وتكوين الشخصية، مشيرًا إلى أن الصراع ما بين الخير والشر دائما ما نجده في الأعمال الدرامية، ومسلسل الفتوة يصور هذا الصراع، كما يمكنك الاستفادة من خلال الأشياء الإيجابية التى يقدمها المسلسل مثل مساعدة الغير، ومساعدة الضعفاء وعدم التعاون مع الأشخاص ذي الأفكار الشريرة.وأوضح أنه يمكن أن تؤثر أحداث المسلسل المثيرة، إلى انبعثات الهرمونات لديك، حيث أن القلق والتوتر يعمل على تحفيز هرمون الكورتيزون الذي يخفض من معدل الحرق لدي الإنسان، وعليك معرفة أن محتوى المسلسل درامي افتراضى وغير واقعى فلا داعى للقلق الشديد.