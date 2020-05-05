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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:38 ص
يسري العزب
يسري العزب
ايهاب مصطفى
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توفى، منذ قليل الدكتور والشاعر الكبير يسري العزب بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، وكتب الكثير من الادباء على صفحاتهم ينعون الفقيد الراحل.

أما عن الدكتور يسري العزب فقد ولد عام 1947 في قرية "ديمشلت" مركز دكرنس محافظة الدقهلية جمهورية مصر العربية، في أسرة أدبية تكتب الشعر، فقد كان والده محمود أحمد العزب شاعرًا كلاسيًا يكتب الشعر الفصيح، وعمه الشاعر المشهور الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وهو صاحب ديوان "مسافرٌ في التاريخ"، وأشهر قصائده "موت أمي"، وكان مجددًا على الرغم من أنه من خريجي جامعة الأزهر. وأمام هذا أراد الدكتور يسري العزب التميز عن والده وعمه فذهب إلى الشعر الشعبي. والأزجال والأغاني.

نال العزب الشهادة الإعدادية الأزهرية عام 1962، فالثانوية العامة سنة 1964، وتخرج في كلية الحقوق عام 1969، وفي كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف، ونال درجة الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985، وكتب مسرحيات شعرية عدة وأخرجها ومثلت فيها، منها "تغريبة عبرازق الهلالي" أي: (عبد الرازق)، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين في العلالي" و"ريحة النعناع"، وأسس مؤتمر أدباء مصر الذي بدأ في المنيا عام 1984، وكان أمينه العام في دورتيه الأولى والثانية.

وهو عضو مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب، شاعر وناقد وأكاديمي، كتب الشعر والشعر الشعبي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة بنها، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية نقدًا وشعرًا، من خلال ندوة الفجر التى كانت تعقد مساء كل جمعة بنادي المعلمين شارع البحر الأعظم الجيزة، أو من خلال ندوة جمعية دار الأدباء التي تعقد مساء الأربعاء من كل أسبوع في ٤٤ شارع القصر العيني مقابل مجلس الشورى بالقاهرة.

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