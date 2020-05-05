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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 12 من مسلسل «الفتوة».. حسن الجبالى يسترد حق «حنوئة»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:06 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
حسين الجندي
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بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «الفتوة» الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة الحياة الحمراء، وذلك بأحداث هامة بعد مقتل «حنوئة» الفنان عبد الرحمن القليوبي مساعد «حسن الجبالي» الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، حيث يحاول الأخير أن يأخذ حق «حنوئة» حيث قابل «ليل» الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن مقتل حنوئة ليكشف لها أنه هو المتلتم؛ مؤكدًا لها أنه يأتي ملثما لعدة أسباب، وأنه سوف يأتي بحق حنوئة، ولن يقترب من عزمي أبو شديد الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد صلاح حسني.

وكشف حسن الجبالي لأحد العاملين معه في محل النحاس الخاص به وهي الشخصية التي يحبها والتي يقدمها الفنان عهدي صادق علي أنه يحب ليل الشخصية التي تقدمها الفنانة مي عمر حيث سأله عن سبب عدم مجيئها هذه الفترة إلي ورشة النحاس ليكشف حسن الجبالي عن حبه إلي ليل.

وانتقل المسلسل إلي المشهد الثاني والذي جمع كل من «حسن الجبالي» الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، و«عواد» أحد المشاديد الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر الزنكلوني، وذلك في مشهد حركي حيث حاول الجبالي أن يأخذ حق «حنوئة» بعد قتله وقام بضرب المشاديد وهو ملثمًا وغادر الحارة؛ لينتقل المشهد الي الخمارة وهو المشهد الذي جمع كل من «جميلة» الفنانة نجلاء بدر؛ و«عزمي» أحمد صلاح حسني، والذي قام بضربها عندما كشفت له أنها لا تحبه.

واختتمت الحلقة باجتماع شيخ السياغ الفنان ياسر صادق مع شيخ الجزارين المعلم سيد اللبان الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي وذلك من أجل للحديث عن الذهب ليؤكد له الأول أن الذهب مع حسن الجبالي الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال لتنتهي الحلقة الثانية عشر.

يذكر أن مسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خالد صالح، وهنادي هاني مهني، وليلي أحمد زاهر، وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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