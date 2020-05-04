نشأت الديهي ساخرًا من قطر: «اللي يصحى بدري يمسك الحكم»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النظام القطري ليس ديمقراطيًا وهو نظام انقلابي، معقبًا: "اللي يصحى بدري يمسك الحكم".وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن أمير قطر، انقلب على والده، ووالده انقلب على جده، وجده انقلب على ابن عمه.وعرض "الديهي"، مقطع فيديو، يستعرض إطلاق نار كثيفًا ومروحيات في الدوحة، وتداول البعض تصريحات نقلًا عن بعض المصادر تقول إنه انقلاب في قطر.ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تداول نشطاء وإعلاميون خليجيون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر"، تُظهر دوي انفجارات وإطلاق نار كثيفا قالوا إنه في قطر، وإن ما يحدث هو "محاولة انقلاب".