«بوزكورت» يفضح أردوغان: أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحرية الصحافة

قال عبدالله بوزكورت، مدير مركز "نورديك مونيتور" السويدي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، إن أردوغان هو من يتخذ القرار في تركيا، ووسائل الإعلام التركية لا تستطيع أن تمارس حريتها.وأضاف "بوزطورت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الإثنين، أنه يوجد 160 صحفيًا في سجون أردوغان.وأكد مدير مركز "نورديك مونيتور" السويدي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، أن أردوغان أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، متابعًا: "وثقنا تعذيبًا ممنهجًا واغتصابًا في السجون، بالإضافة إلى أنه يوجد 800 طفل و10 آلاف سيدة في السجون التركية".