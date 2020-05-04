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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الوزراء: بدء إعادة العالقين بالكويت خلال 48 ساعة

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:21 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
سناء إسماعيل
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة العالقين في الكويت، مؤكدًا أن عددهم 5600 مصري من المخالفين لقواعد الإقامة وضحايا تجار التأشيرات.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة تليفزيونية، أنهم مقيمون الآن في مراكز الإيواء، ونسبة كبيرة منهم ضحايا للتجار، حيث دخلوا الأراضي الكويتية بتأشيرة شرعية لكن على وظيفة محددة، وعند وصولهم هناك فوجئوا أن الوظيفة التي سافروا من أجلها غير موجودة.

وتابع: «أطمئنكم ستعودون إلى مصر قريبًا خلال أيام/ وهم الآن في وطنهم الثاني الكويت، ونقدر جهود السلطات الكويتية في التعامل مع الموقف»، كاشفًا أن الرحلة الأولى التي ستقل هؤلاء العالقين ستنطلق خلال أقل من 48 ساعة "يوم الأربعاء المقبل"، وستكون الأولى للنساء والأطفال وكبار السن، وستتوافد الرحلات تباعًا لنقل بقية العالقين، مناشدًا المصريين بالالتزام هناك وعدم التوتر والقلق، لأن هذه التصرفات تسيء للمصريين في الخارج.

واستطرد أن الموضوع استغرق بعض الوقت للدراسة، حيث إن 5600 مصري يحتاجون لنحو 32 رحلة طيران، وستبدأ بواقع رحلتين يوم الأربعاء، وستكون بواقع رحلتين في الأيام التي تتبعها، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر الصحي تحكمنا في عدد الرحلات اليومية، ومع ذلك فرحلتين يوميًا رقم جيد وممتاز، كاشفًا أن هناك اجتماعا طارئا غدًا، للجنة المعنية بشئون العالقين بمجلس الوزراء، لبحث عودة المخالفين للإقامة وضحايا تجار التأشيرات، وفور الانتهاء من الاجتماع ستعلن قاعدة بيانات الرحلات وتواريخها الفترة المقبلة.

وأكد أن فترة الحجر ستكون 14 يومًا، فور وصولهم طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وسيتم استقبالهم في عدة مدن جامعية، وهي متوفرة وتكفي لهذا العدد الكبير، وبالتوازي سيتم تسيير رحلات إنسانية لباقي دول الخليج، موجها رسالة للمصريين: «لن نترك أحدًا سواء عالقًا أو غيره، لكنه فقط ترتيب الأولويات بداية من العالقين ونهاية بمن يريد العودة»، مشيرًا إلى أن ثمن أو تكلفة الحجر الصحي سيتم البت فيه، لكن الكويت أعفت هؤلاء من تكاليف السفر أو الغرامة.

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