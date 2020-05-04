عبدالله بوزكورت: أردوغان شيطان اختلس ملايين الدولارات

قال عبدالله بوزكورت مدير مركز «نورديك مونيتور» السويدي لدراسات الارهاب والاستخبارات، إن التحدي الذي يواجهه أردوغان يأتي من التدهور الاقتصادي، مضيفا: «أردوغان أطيب بفزع بعد تدهور الاقتصاد التركي».وأضاف مدير مركز نورديك مونيتور لدراسات الإرهاب والاستخبارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» المُذاع عبر فضائية «ten» مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الإثنين، أن أردوغان فاسد واختلس ملايين الدولارات.وأوضح أن أردوغان نجح في إفساد علاقات الدول، معقبًا: «الروس والصينيون يدركون أن أردوغان شيطانًا».كما أكد أن علاقات أردوغان مع إسرائيل متميزة في النواحي الاقتصادية والتجارية.