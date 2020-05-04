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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:43 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
هاجر رضا
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في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم «رامز مجنون رسمى»، حل محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي، ضيفًا على النجم رامز جلال، فى البرنامج الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ونشر «الشناوى» بعد انتهاء الحلقة صورًا من البرنامج عبر موقع «إنستجرام»، وعلق عليها «حلوة الملاهي دي يا رامز».

وتفاعل عدد من المتابعين مع صور الشناوي، إذ كتب أحدهم: «إنت اللي عملت مقلب في رامز»، وكتبت إسراء شحاتة: «يا جبل ما يهزك ريح، ده الثبات الانفعالي لحارس مصر الأول».

أما رضوي عادل فكتبت: «اللهم ثبات انفعال محمد الشنّاوى، أنا بدعي للشنّاوي ولا كأنه ابني، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا حبيبي، يخربيت قرك يا رامز».

وعلَّقت منار إبراهيم قائلة: «رد فعل الشناوي مع رامز جلال النهاردة نفس رد فعلي مع مشاكلي اليومين دول».

برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد يحمل الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟
كيف شاهد مشجعو الأهلى حلقة الشناوى فى «رامز مجنون رسمى»؟

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