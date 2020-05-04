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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زاهى حواس يكشف سبب خلافه مع بيونسيه: «غبية»

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:30 م
الدكتور زاهى حواس
الدكتور زاهى حواس
أحلام عبدالرحمن
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أكد خبير الآثار الدكتور زاهى حواس، أن المصريين يتمتعون بشخصية مستقلة عن العرب، وعن الأفارقة، فصحيح أن المصريين يتحدثون اللغة العربية، ولكنهم مختلفون تمامًا عن العرب وعاداتهم مختلفة وحتى فى الشكل.

وتابع حواس، خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة " مع إيناس الدغيدى، على "القاهرة والناس"، أحد علماء الأثار قال فى نفس الصدد: "المصريين طلعوا من مكان بجوار مدينة "قناة" ولذلك هم ليسوا عرب ولا أفارقة".

وأكد حواس، أن أطوال المصريين القدماء كانت ما بين 5 أو 6 قدم بما يعنى 169 سم وهو نفس أطوال المصريين الحاليين في المتوسط، فنحن شعب فريد وأصلنا مصريين.

وعن القطع التى سافرت إلى لوس أنجلوس، أكد حواس، أن عددهم كان 166 قطعة، منهم 50 قطعة صغيرين، وقال: "اللى يطلع آثارنا برة وطني واللى مايطلعهاش جبان وخايف.. لأنها بتجيب إيرادات كبيرة.. وهى أكبر دعاية بالمجان للسياحة المصرية، ولكن الأزمة الآن فى كورونا، التى تسببت فى خسارة كل العالم".

وعن خلافه الشهير مع المغنية العالمية بيونسيه، قال حواس: "القصة بدأت فى 2010 حينما تواصل معى وزير السياحة وقتها وأبلغنى أن بيونسيه طلبت تقابلني، موعدها كان الساعة 4 ولكنها جاءت فى الـ6، أعربت عن سعادتها وبدأنا نتحدث، وقتها كان معاها مصور وبودي جارد، وبعد ما اتصورنا مع بعض من خلال المصور بتاعها، جت البنت المصورة بتاعتي، اعترضها البودي جارد الخاص بها ورمى كاميرا البنت وكسرها، فكان لا بد أن أوبخهم، وحينما وجدت صحفيين خارج منزلي قلت لهم بيونسيه غبية".

وعما يثار حول أحاديث اليهود حول بنائهم للأهرامات، قال حواس، محاولة لتزوير التاريخ وعارية من الصحة، لأنهم لم يأتوا مصر فى هذا الوقت، وبيجن نفسه قال فى زيارته لأبوالهول، "مالناش علاقة بالأهرامات".

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