كاريكاتير تركي يسخر من حلم أردوغان لإعادة الخلافة

سخر موقع «تركيا الآن» من طموحات إعادة الخلافة العثمانية التي يسعى رجب طيب أردوغان ورائها، ويعيش الرئيس التركي حلم إعادة وإحياء الخلافة العثمانية من قبورها.ونشر الموقع صورة كاريكاتيرية تستهزئ بالرئيس التركي وهو مستلقي على سريره ومتمّسك بحلم الخلافة، وتشير الصورة إلى التدخلات التركية التي قام بها أردوغان في ليبيا وسوريا، ومطامعه لفرض سيطرته الكاملة على سوريا وليبيا والصومال.ويتطلع أردوغان إلى توسعة نفوذ تركيا من إفريقيا إلى أوروبا ومن البلقان إلى القوقاز، ويتحدى حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والغرب علنًا في البحر المتوسط وليبيا وسوريا، وامتطى الرئيس التركي موجات الإرهاب لفرض تدخلاته في شؤون الدول الأخرى.وتعاني تركيا في الفترة الأخيرة من انقسامات عدة ومَشاكل داخلية خاصة الانتقادات التي ما زالت تطارد حكومة أردوغان بسبب سياسة التعامل مع جائحة كورونا.