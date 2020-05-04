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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيتن عامر: المنافسة هذا العام مختلفة وسعيدة بنجاح «فرصة تانية»

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:51 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
حسن أمين
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أعربت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها بردود الأفعال القوية حول دورها في المسلسل الدرامي "فرصة تانية" والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري وتشارك به ضمن المارثون الرمضاني الحالي.

وقالت أيتن في تصرحيات خاصة لـ"الدستور"، إنها تفاجأت بردود الأفعال حول شخصية "ريهام" التي تجسدها خلال أحداث المسلسل والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب ضعف شخصيتها وحبها الزائد للفنان أحمد مجدي بالرغم من عدم ذهابه لحفل زفافهما.

وأضافت أن المنافسة الرمضانية هذا العام مختلقة عن الأعوام السابقة لقلة عدد الأعمال المشاركة في المارثون الرمضاني الحالي، بالإضافة إلى مكوث الجمهور في المنازل وقتا طويلا بسبب الأوضاع التي تمر بها مصر وحظر التجوال مما أتاح الفرصة أكثر لهم لمشاهدة الأعمال.

ويعرض مسلسل "فرصة تانية" يوميا طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان الكريم الساعة الخامسة مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة الواحدة ظهرًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل.

فيما يعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة DMC، ويعاد الساعة في السادسة والنصف صباحًا.

وتعرض قناة ON المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء، ويعاد في الساعة الخامسة والربع صباحًا، والساعة العاشرة والربع صباحا.

مسلسل "فرصة تانية" هو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

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