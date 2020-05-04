تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

تعرض ابنة هشام سليم لعملية تحول جنسي

تغيير اسم ابنة هشام سليم





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جدل كبير أثير على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان التحول الجنسي لابنة الفنان هشام سليم إلى ذكر، حسبما قال والدها من خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.بجرأة قد لا تتكرر كثيرا، كشف الفنان هشام سليم، عن تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي كي تصبح ذكرا بعد أن كانت أنثى، ليتحول اسمها من "نورا" إلى "نور"، قائلا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيا حاليا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".وأضاف الفنان هشام سليم، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات".وأكد الفنان هشام سليم، أن أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونه على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلا: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".وعن صعوبة الموقف قال هشام سليم: "كان صعب عليا جدًا إني أمحي 18 سنة من ذاكرتي كـ بنتي نورا لكن أنا ماكنتش أناني واخترت إني أقف جنبها لغاية ما تتعالج وتتحول بالعلاج الهرموني لـ ولد.. والله يكون في عون أي أب أو أم عندهم حالة زي دي.. ولكن في النهاية دي من دمي لازم أساعدها إنها تلاقي نفسها".وساند هشام سليم ابنته قائلا: "وأنا مش طالب من المجتمع ولا من حد إنه يتقبل أو مايتقبلش.. بس بطلب منهم الرحمة في الحكم على الناس دي لأنهم بيعيشوا حياتهم كلها متعذبين".وعقب انتهاء البرنامج، ساند عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الفنان هشام سليم قائلين إنه أعلن عن دعمه لموقف جرئ خاصة في مجتمعاتنا.