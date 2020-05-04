رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:04 م
التحول الجنسي لابنة
التحول الجنسي لابنة هشام سليم
سمر عبدالله
طباعة
جدل كبير أثير على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان التحول الجنسي لابنة الفنان هشام سليم إلى ذكر، حسبما قال  والدها من خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

تعرض ابنة هشام سليم لعملية تحول جنسي

بجرأة قد لا تتكرر كثيرا، كشف الفنان هشام سليم، عن تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي كي تصبح ذكرا بعد أن كانت أنثى، ليتحول اسمها من "نورا" إلى "نور"، قائلا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيا حاليا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

تغيير اسم ابنة هشام سليم 

وأضاف الفنان هشام سليم، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات".

وأكد الفنان هشام سليم، أن أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونه على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلا: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".

وعن صعوبة الموقف قال هشام سليم: "كان صعب عليا جدًا إني أمحي 18 سنة من ذاكرتي كـ بنتي نورا لكن أنا ماكنتش أناني واخترت إني أقف جنبها لغاية ما تتعالج وتتحول بالعلاج الهرموني لـ ولد.. والله يكون في عون أي أب أو أم عندهم حالة زي دي.. ولكن في النهاية دي من دمي لازم أساعدها إنها تلاقي نفسها".

وساند هشام سليم ابنته قائلا: "وأنا مش طالب من المجتمع ولا من حد إنه يتقبل أو مايتقبلش.. بس بطلب منهم الرحمة في الحكم على الناس دي لأنهم بيعيشوا حياتهم كلها متعذبين".

وعقب انتهاء البرنامج، ساند عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الفنان هشام سليم قائلين إنه أعلن عن دعمه لموقف جرئ خاصة في مجتمعاتنا.

اقرأ ايضا

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)
تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)
تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)
تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)
تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)
تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على قرار مد حالة الطوارئ

إصابة 15 جراء اشتعال النيران فى 4 منازل بطنطا

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على قرار مد حالة الطوارئ

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

التضامن: صرف معاشات مايو للشريحة الثانية غدا

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يطلق فعاليات رقمية

اجتماع فى «الثقافة» لبحث خطة ما بعد كورونا

«مصر المحروسة» تطلق سلسلة من المقالات تخليدًا لأبطال القوات المسلحة

صراع «أمريكي - صيني» على الورق في كتاب لـ بثينة الزواهرة