رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا ترفع جزئيا القيود المفروضة بسبب كورونا اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:07 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
بعد سبعة أسابيع من مطالبة السلطات لمواطني ماليزيا بضرورة البقاء في المنازل، بدأ الماليزيون اليوم الإثنين استئناف بعض من أوجه حياتهم قبل تفشي فيروس كورونا.

وقد بدأت بعض الشركات في فتح أبوابها، وسُمح للمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن الذين يجلسون على مسافات فيما بينهم.

وكانت مستويات حركة المرور والمواطنين في مدينة كوالالمبور، التي بها 8 ملايين نسمة، أقل كثيرا مما كانت عليه قبل فرض إجراءات الإغلاق، وذلك بعد مناقشة عامة على مستوى الدولة حول ما إذا كان الرفع الجزئي للقيود المفروضة سابق لأوانه.

وكانت ماليزيا قد سجلت 6298 حالة إصابة بفيروس كورونا، و105 حالات وفاة، مع تسجيل 4413 حالة شفاء.

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين قد قال الجمعة الماضية إنه سوف يتم رفع بعض القيود، في إعلان مفاجئ جاء بعد ثمانية أيام من تمديد إجراءات الإغلاق إلى 12 مايو الجاري.

وقالت الحكومة إن اقتصاد ماليزيا ينكمش بسبب إجراءات الإغلاق، حيث توقع البنك المركزي ركود الاقتصاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

الصحة: 14 وفاة و272 إصابة جديدة بكورونا

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقدم ليلة للإنشاد الدينى.. غدًا

«ثقافة الطفل» تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان عبر «اليوتيوب»

لقاء إلكترونى لمناقشة الكتاب المسموع على منصة «كتبنا»

«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»