محمود الليثى يلقن خادمة فيفى عبده «علقة ساخنة»

وقع الفنان الشعبي محمود الليثي، ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده، في برنامج «خلي بالك من فيفي»، والمذاع عبر فضائية «mbc» مصر.واستخدمت فيفي عبده، مع الليثي فقرة مس الجن لخادمتها، بعدما أصيبت بحالة صرع ووقعت فوقه ليصاب الليثي بحالة غضب شديدة.وادعت خادمة فيفي الأخرى بوجود عطل في الحمام ليتدخل الليثي ولكنه فوجئ بدخول الخادمة التي تعاني مس فقام بضربها بالروسية وتبعها بالضرب بيديها حتى تخلص من قبضتها، وحاول الاعتداء عليها بالعصا.وحاول الليثي الهروب من منزل فيفي عبده ليفاجئ بوجود المنزل مغلقًا من الخارج.وكان ضيف حلقة أمس من البرنامج الفنانة داليا البحيري، والتي أصيبت بحالة رعب شديدة نتيجة المقلب.