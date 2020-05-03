رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تدين اعتراض طائرات تركية مروحية وزير الدفاع ورئيس الأركان

الأحد 03/مايو/2020 - 09:43 م
طائرات تركية
طائرات تركية
محمد عمر
طباعة
نددت الحكومة اليونانية، مساء اليوم، بمضايقة مقاتلات تركية لمروحية يستقلها وزير الدفاع اليوناني، فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجة.

وأكدت اليونان تحرش طائرتين عسكريتين تركيتين بمروحية كانت تقل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اليونانيين فوق بحر إيجة، وذلك وفق "سكاي نيوز".

يذكر أن اليونان، أدانت منتصف أبريل الماضي، اعتزام تركيا مواصلة أعمال الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، منتقدة تجاهل دعوات المجتمع الدولي، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع التركية أن سفينتي الحفر "الفاتح" و"ياووز" وسفينتي البحث "بربروس" و"أوروتش ريس" تواصل أنشطتها في شرق البحر المتوسط، وأن البحرية التركية توفر الأمن لسفنها من الجو والبحر.

وأكدت اليونان أن دور تركيا مزعزع للاستقرار، فضلًا عن وصفها بدولة تمارس أقسى أنواع الانتهاك للقانون الدولي في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

تأجيل محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

إصابة 15 جراء اشتعال النيران فى 4 منازل بطنطا

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

الصحة: 14 وفاة و272 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات

ارتفاع مبيعات «برادا» الإيطالية في الصين وكوريا الجنوبية بأكثر من 10%

كورونا يرغم قضاة المحكمة العليا فى أمريكا على نظر القضايا عبر الهاتف

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«فرانكفونية المسرح بين الأنا والآخر» جديد الباحث أحمد ضياء

«نياندرتال..التجربة».. رواية محفزة للعقل تطرح مضامين فكرية وفلسفية

«دور الفن فى مواجهة الأزمات» بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)

«نهضة مصر» تتبرع بنصف مليون جنيه لـ«أهل مصر»