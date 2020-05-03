اليونان تدين اعتراض طائرات تركية مروحية وزير الدفاع ورئيس الأركان

نددت الحكومة اليونانية، مساء اليوم، بمضايقة مقاتلات تركية لمروحية يستقلها وزير الدفاع اليوناني، فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجة.وأكدت اليونان تحرش طائرتين عسكريتين تركيتين بمروحية كانت تقل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اليونانيين فوق بحر إيجة، وذلك وفق "سكاي نيوز".يذكر أن اليونان، أدانت منتصف أبريل الماضي، اعتزام تركيا مواصلة أعمال الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، منتقدة تجاهل دعوات المجتمع الدولي، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع التركية أن سفينتي الحفر "الفاتح" و"ياووز" وسفينتي البحث "بربروس" و"أوروتش ريس" تواصل أنشطتها في شرق البحر المتوسط، وأن البحرية التركية توفر الأمن لسفنها من الجو والبحر.وأكدت اليونان أن دور تركيا مزعزع للاستقرار، فضلًا عن وصفها بدولة تمارس أقسى أنواع الانتهاك للقانون الدولي في المنطقة.