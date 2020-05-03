«البحوث الإسلامية» يوضح حكم صيام المصاب بجلطة أفقدته الإدراك

أجاب مجمع البحوث الإسلامية على تساؤل حول حكم صيام المصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت في نهار رمضان.وقال "البحوث الإسلامية، من خلال فتوى نشرها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نسأل الله تعالى لهذا المريض أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا، وأن يجعل ثواب ذلك في ميزان حسناته وحسنات ذويه والقائمين على شأنه، أما حكمه من حيث الصيام؛ فالواجب في حقه الفدية، وهى إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره في رمضان؛ إذا أخبر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه".واستطرد: "أما إذا كان الأمل في الشفاء والعودة إلى حالته الطبيعية كبيرا، فننتظر إلى أن يتحقق ذلك، ويكون الواجب عليه هو قضاء أيام بعدد تلك الأيام التي أفطرها".واستشهد المجمع بقول الله تعالى: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، فهذا فيمن يرجي برؤه، مؤكدًا أنه يكفي في الفدية عن اليوم الواحد إطعام مسكين سحورا وفطورا.