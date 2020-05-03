«MBC» تحسم الجدل حول استمرار «رامز مجنون رسمى»

حرص مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة قنوات MBC، على الرد على الجدل المثار حاليًا ضد برامج ومسلسلات القناة، قائلا:"نحن معتادون على الحملات الاستباقية ضد أعمالنا الدرامية".وأضاف "حايك"، في اتصال لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر"، "لن يستطيع أحد إيقافنا.. وهدفنا الوصول للعالمية وتغيير الصورة النمطية عن المنطقة".وحسم "حايك" الجدل حول إيقاف برنامج "رامز مجنون رسمي" من عدمه، مؤكدا على استمرارية البرنامج ولا نية لإيقافه أو تغييره، كذلك استمرار مسلسل "هارون" و"مخرج 7".وأضاف حايك أن "الموضوع مش رامز بس.. الموضوع أكبر من كده وفي استهداف لـمجموعة MBC".وواجه عمرو أديب، حايك، بسؤال حول ما يتردد بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في إيقاف برنامج باسم يوسف، حيث نفى حايك قائلا: "المملكة لم تتدخل في إيقاف برنامج باسم يوسف، وكل ما يتردد في هذا الشأن كذب وافتراء".وأوضح المتحدث باسم MBC، أن المجموعة عرضت على باسم يوسف عدد من الأفكار البرامجية المختلفة لكن باسم رفض، قائلا: "اسألوا باسم يوسف لو كنت بكدب".وحول الجدل المثار بشأن اتهامات لمسلسل بالتطبيع، أكد حايك أن القضية الفلسطينية قضية نبيلة لكن عدد المتاجرين بها لا يعدوا ولا يحصوا، وتابع مضيفا "على الأقل MBC ما استقبلتش في مقرها بدبي مسئولين إسرائيليين".