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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد شائعات وفاته

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:26 م
كيم يونج أون
كيم يونج أون
أبوزيد على
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قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية ظهر لأول مرة بعد 3 أسابيع من اختفائه.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل.

وقالت الوكالة إن الرئيس كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء، لكن لم يتم تداول أي صور له حتى الآن من الحدث.

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة رئيس كوريا الشمالية بمرض خطير بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونج.

ولم تعلق كوريا الشمالية بشكل رسمي حتى الآن على التقارير التي تداولت الحالة الصحية لكيم جونج أون.

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