سمير صبري: الجميع احترم المواطن المصري في عهد السيسي

أشاد المحامي سمير صبري، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "ربنا يحميه ويقدره علينا لأننا 114 مليون يحكمهم شخص واحد".وتابع صبري، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الرئيس يعمل ليل نهار لعودة مصر، وعادت بالفعل ورجعت أحلى وأقوى مما كانت عليه، والجميع احترم المواطن المصري في عهد السيسي".وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعتبر نفسه يؤدي رسالة لصالح الوطن والمواطن حتى يرضى عليه رب العباد، متابعا: "مصر تتخذ إجراءات عديدة في جميع المجالات، خاصة في مجال الصحة، وحققت تقدمًا في مكافحة العديد من الأمراض".