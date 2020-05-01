«ورطة إنسانية».. جدعنة المصريين مع أب تركه أولاده فى دار مسنين

سلطت الحلقة الثامنة من برنامج «ورطة إنسانية» الذي يُعرض على فضائية «dmc» في موسمه الثالث، مساء الجمعة، الضوء على فكرة العطف على الآباء.وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسده عجوز قام بدور أب تركه أبناؤه في دار للمسنين، ولا يزورونه لسنوات، وقام آخر بتجسيد مشرف لدار مسنين، ليطلب مشرف دار المسنين من مواطنين تبليغ الرجل بعدم حضور أبنائه لزيارته للمرة الرابعة، وهو جالس في الشارع لانتظارهم.وتفاعل المواطنون بإيجابية وعطف مع العجوز وهم يبكون، حيث قدم العديد من الأفراد يد العون، وتحدثوا مع الرجل وحاولوا تبرير موقف أبنائه له، معربين عن استعدادهم لإخراجه للتنزه، وزيارتهم له في دار المسنين.ومن المواقف الأكثر تأثيرًا عندما قالت سيدة للسائق: "إحنا ولادك".وعلق مواطن: «قولى بتتمنى إيه؟.. اللي إنت عايزه كله أنا هعمله.