عرض أولى حلقات «ليه لأ» لـ أمينة خليل الأسبوع المقبل

يعرض مسلسل "ليه لأ"، الذي تخوض بطولته الفنانة أمينة خليل، فى منتصف شهر رمضان الجاري والذي يوافق يوم الجمعة 8 مايو من الأسبوع المقبل، على شاشة "MBC مصر"، وذلك لتضمنه 15 حلقة فقط.وكان من المقرر أن يُعرض العمل خارج الشهر الكريم، بسبب خروج مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عبدالرحمن، والذي يتضمن 15 حلقة فقط أيضًا، ولكن قررت الجهة المنتجة عرضه بعدما بدأ موسم رمضان، ولم تفصح القناة عن مواعيد عرضه حتى الآن.وتجسد أمينة ضمن أحداث المسلسل شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة."ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، من إخراج مريم أبوعوف، وإنتاج E producers عبدالله أبوالفتوح.