بسمة وهبة لـ«مسعد أبو فجر»: «هنجيبك مصر متكتف»

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الناشط السيناوي، مسعد أبو فجر، قائلة: "ناشط بدرجة خائن، مثل الخونة الذين نفذوا العملية الإرهابية ضد ضباطنا وجنودنا.. إنه أداة من أدوات الإخوان".وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن مسعد أبو فجر، يصدر سمومه ضد مصر ومؤسساتها، مستطردة: "المفروض إنه مصري، ولكن مع كل عملية إرهابية ضد جنودنا نراه يهلل ويبارك لكل عملية إرهابية.. هذا ليس مصريًا".وأشارت إلى أن أبو فجر، يظهر دائمًا في القنوات الإخوانية المعادية لمصر، مهللًا للعمليات الإرهابية، مضيفة: "هذا هو التطور الطبيعى لكل خائن يعمل ضد استقرار وأمن بلادنا".وذكرت أن "أبو فجر" روج للتطبيع مع إسرائيل، وانفصال سيناء عن مصر، موضحة: "كان على علاقة بإسرائيليين.. هنجيبه مصر متكتف بعد أن تنتهى فلوس الكفيل.. مسلسل الاختيار جنن الإرهابيين وأصابهم بالسعار".