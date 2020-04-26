الديهي: «يا بخت من بكاني وبكي عليا.. في كورونا وفي خطر»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة عازمة على تطبيق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لمدة عام على شقين متمثل في دعم مالي ودعم وفني.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة مجبرة على دوران عجلة الإنتاج، بالتوازي مع الحفاظ على صحة المواطنين، مثلما يحدث في أغلب دول العالم، وهذا لا يعني أن نتهاون ونخرج للسينمات والمتنزهات.وشدد، على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، معقبًا: "لا تغرنكم هذه القفزة للأمام، فقد نتعرض لانتكاسة، وعلى الإعلام أن يوعي الناس دون تهويل أو تهوين أو التسبب في فزع المواطنين، ويا بخت من بكاني وبكي عليا ولا من ضحكني وضحك الناس عليا، مش هنضحك على بعض في كورونا وفي خطر، لكن في أمل وممكن نتعايش معه".وأكد، على أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع المستهزئين والمتهاونين في التعامل مع إجراءات الوقاية من كورونا.