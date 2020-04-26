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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للعمالة غير المنتظمة.. استعلم عن منحة الـ500 جنيه برسالة لرقم 142

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:55 م
للعمالة غير المنتظمة
للعمالة غير المنتظمة
محمد إبراهيم - دعاء جابر
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يقدم لكم «الدستور» طريقة الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة غير المنتظمة الـ500 جنيه.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

في ظل الضغط الكبير من المواطنين على الرقم الساخن ١٤٢ لمعرفة مدى أحقيتهم في صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، استحدثت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142، للتيسير على المواطنين الراغبين في الاستفسار عن منحة رئيس الجمهورية، حيث يمكن للمواطن أن يستعلم عن أحقيته في صرف المنحة وجهة الصرف من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أو عدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد الصرف والجهة التي يمكنه صرف المنحة من خلالها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم خدمات الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة مجانًا عبر رقم 142.

موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة الـ500 جنيه

وتواصل العمالة غير المنتظمة، غدا الإثنين، صرف المرحلة الثانية من الدفعة الأولى لمنحة الـ٥٠٠ جنيه، وذلك للفئات من ٥١ سنة وحتى ٦٠ سنة، وذلك من خلال نحو ٥٧٠٠ منفذ لمكاتب البريد، وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد قامت بإنشاء نظام آلي للرد على استفسارات المواطنين آليًا، مع دعمه بمركز خدمة عملاء قوامه 100 مقدم خدمة للمساعدة والدعم عبر الخط الساخن "142"، وذلك من أجل البدء الفوري في تقديم خدمات الاستعلام والرد على استفسارات المستفيدين من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتيسير عملية صرف المنحة عبر الرد مسبقًا على المواطنين وإبلاغهم بموعد وجهة الصرف، بما يقلل من أي مشكلات قد تواجههم.

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