ياسمين صبرى وأبوهشيمة يتصدران تويتر بعد «رامز مجنون رسمى»
الأحد 26/أبريل/2020 - 08:03 م
سناء إسماعيلطباعة
تصدرت الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تريندات موقع "تويتر"، بعد وقوعها ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.
وهدد رامز جلال ياسمين صبري، خلال الحلقة بالثعبان، لكي تعلن عن عدم رغبتها في أبوهشيمة وهو الأمر الذي ردت عليه بقولها: «لا عايزاه».
وكانت ياسمين صبري، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبوهشمية في 17 أبريل، في حفل اقتصر على عائلة الطرفين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا ونشر العروسان بيانًا أعلنا فيه عن عقد قرانهما مؤكدين أنه في حال تحسن الأجواء سيتم الاحتفال بزفافهما.
وهدد رامز جلال ياسمين صبري، خلال الحلقة بالثعبان، لكي تعلن عن عدم رغبتها في أبوهشيمة وهو الأمر الذي ردت عليه بقولها: «لا عايزاه».
ياسيمن صبري: أبو هشيمة سيد الرجالوفي أول رد فعل من ياسمين على الحلقة نشرت صورة لها برفقة أبو هشيمة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "سيد الرجال".
وكانت ياسمين صبري، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبوهشمية في 17 أبريل، في حفل اقتصر على عائلة الطرفين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا ونشر العروسان بيانًا أعلنا فيه عن عقد قرانهما مؤكدين أنه في حال تحسن الأجواء سيتم الاحتفال بزفافهما.