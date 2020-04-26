ياسمين صبرى وأبوهشيمة يتصدران تويتر بعد «رامز مجنون رسمى»



وهدد رامز جلال ياسمين صبري، خلال الحلقة بالثعبان، لكي تعلن عن عدم رغبتها في أبوهشيمة وهو الأمر الذي ردت عليه بقولها: «لا عايزاه».





ياسيمن صبري: أبو هشيمة سيد الرجال وفي أول رد فعل من ياسمين على الحلقة نشرت صورة لها برفقة أبو هشيمة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "سيد الرجال".



وكانت ياسمين صبري، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبوهشمية في 17 أبريل، في حفل اقتصر على عائلة الطرفين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا ونشر العروسان بيانًا أعلنا فيه عن عقد قرانهما مؤكدين أنه في حال تحسن الأجواء سيتم الاحتفال بزفافهما.



سعر خاتم الخطوبة والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من DIAM JEWELLERY، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.

وفي أول رد فعل من ياسمين على الحلقة نشرت صورة لها برفقة أبو هشيمة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "سيد الرجال".وكانت ياسمين صبري، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبوهشمية في 17 أبريل، في حفل اقتصر على عائلة الطرفين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا ونشر العروسان بيانًا أعلنا فيه عن عقد قرانهما مؤكدين أنه في حال تحسن الأجواء سيتم الاحتفال بزفافهما.والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من DIAM JEWELLERY، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.

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