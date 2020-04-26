البيت الأبيض يسعى لوضع سياسات لدعم الاقتصاد الأمريكى

قال كيفن هاسيت، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي الاقتصاديين، اليوم الأحد، إن مستشاري البيت الأبيض يأملون في وضع عدة خيارات لتقديمها إلى الرئيس دونالد ترامب، من أجل وضع "سياسات مدروسة كبيرة" للمساعدة في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من جائحة فيروس كورونا.وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.وقال هاسيت للصحفيين: "سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا"، لكنه حذر من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيصل على الأرجح إلى 16 % أو أعلى من ذلك خلال هذا الشهر، مضيفا "نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن... للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونجرس".