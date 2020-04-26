«أعدم 300 مواطن».. أبرز المعلومات عن زعيم كوريا الشمالية

أثار زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، خلال الفترة الماضية الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام الدولية، إثر التكهنات بتدهور حالته الصحية، بعدما غاب عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج، والتي تعتبر من المناسبات الرسمية في كوريا الشمالية.وفي 12 أبريل، أشارت وسائل إعلام، إلى أن أون خضع لعملية في القلب والأوعية الدموية، ما تسببت في تدهور حالته الصحية.وكان آخر مرة تحدثت فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بشأن مكان زعيمها، عندما أوردت خبرا عنه وهو يرأس اجتماعا في 11 أبريل.وصباح الأحد، أفاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية بأن الزعيم كيم يونج أون شكر عمالا وموظفين كوريين، في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد الشائعات التي تحدثت عن مرضه ووفاته.وفي السياق ذاته، كشف موقع يو إس نيوز الأمريكي، عن أشياء غير معروفة عن زعيم الجيل الثالث لكوريا الشمالية.-ت ضاربت الأنباء حول تاريخ ميلاده بين عامي 1984 و1983.- والده الزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم يونج إيل، ووالدته كو يونج هوي.- يعتبر زعيم كوريا الشمالية الابن الثالث والأصغر، وكان لوالده 6 أبناء، 3 بنات و3 أبناء.- كيم يونج نام، الأخ غير الشقيق الأكبر، كان صاحب الحظ الأوفر في الزعامة حيث كان مرشحا ليخلف والده، ولكن سرعان ما سقط حظه بعد أن أوردت التقارير أنه اعتقل في اليابان عام 2001 عندما كان ينوي زيارة "ديزني لاند" في طوكيو، بتهمة حمل جوازات سفر مزورة.- وتحت اسم مستعار التحق كيم يونج- أون، وهو باك أون، بمدرسة لايبفيلد شتاينهوتسلي، وهي مدرسة حكومية سويسرية في بيرن عام 1998، عندما كان مراهقا لمدة عامين.وذكرت تقارير أنه عاش في سويسرا منذ وقت سابق، وقد عاد إلى بيونج يانج، حين غادر المدرسة فجأة عندما كان في السابعة عشرة من عمره.أثناء وجوده في المدرسة في سويسرا، لم يحقق نتائج إيجابية أو جيدة في مواد العلوم الطبيعية، لكنه حصل على درجات جيدة في الموسيقى والدراسات التقنية.وتعتبر الجبن والتدخين من عاداته التي يقوم بها بشراهة، مما أدى على الأرجح إلى مشاكل صحية ووزنه الزائد.- لديه شغف بكرة السلة الأمريكية، وعندما كان أصغر سنا، كان من محبي مايكل جوردان، كما أن لكيم صداقة وثيقة مع لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين المتقاعد دينيس رودمان، الذي زاره في كوريا الشمالية في عدة مناسبات.- حصل على شهادتين جامعيتين، واحدة في الفيزياء من جامعة كيم إيل سونج، والأخرى كضابط في الجيش حصل عليها من كلية كيم إيل سونج العسكرية.- تزوج من ري سول جو في العام 2009، وفي عام 2012 كان لدى الزوجين ابنة تدعى جو أي.- أعدم منذ توليه للسلطة في عام 2011 أكثر من 300 شخص، بمن في ذلك أكثر من 140 من كبار المسئولين.- اعتقل عمه جانج سونج ثايك وأعدم بتهمة الخيانة في عام 2013.