استقرار أسعار البلح اليوم.. و«الإبريمي» بـ12 جنيهًا





اقرأ أيضا:

ننشر تفاصيل أسعار البلح، حيث شهدت أسواق البلح في القاهرة الكبرى اليوم الأحد 26-4-2020 استقرارًا ملحوظا، بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك.ويهتم المواطنون بأسعار البلح باعتباره أحد المأكولات التي يحبها المصريون خلال شهر الصيام لأنه يحتوي على سكريات عالية تفيد الجسم أثناء الإفطار طوال الشهر المبارك.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار البلح في الأسواق ومعدلات التغيير، وترصدالأحد، 26 أبريل 2020.سجل سعر البلح الإبريمي ما بين 12 و22 جنيها للكيلو.البلح الأبيض الغزال ما بين 11 و23 جنيهًا للكيلو.الجنديلة ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.قرن الغزال ما بين 20 و35 جنيها للكيلو.البلح مركابي ما بين 6 و18 جنيهًا للكيلو.أما بلح العينات فسجل ما بين 11 و23 جنيهًا للكيلو.برتمودة فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو.السكوتي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.البلح الأسواني سجل ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو.وسجل بلح البان ما بين 12 و24 جنيهًا للكيلو.أما بلح وردة فسجل ما بين 11 و25 جنيهًا للكيلو.